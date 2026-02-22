قالت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، إن المعارض الرمضانية في ولايات نواكشوط الثلاث تسير في ظروف جيدة، مع توفر المواد الغذائية بالكميات المطلوبة وانسيابية عمليات البيع.

جاء ذلك في تصريح أدلت به ، خلال زيارة تفقد واطلاع شملت عدداً من المعارض بكل من السبخة بولاية نواكشوط الغربية، والميناء بولاية نواكشوط الجنوبية، إضافة إلى معرض ATTM بنواكشوط الشمالية، وذلك بحضور ولاة ولايات نواكشوط الثلاث وعدد من المسؤولين.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من الزيارة هو الوقوف ميدانياً على سير هذه المعارض، والتأكد من التزام جميع الشركاء، خصوصاً من القطاع الخاص، بالكميات المحددة للتموين، بما يضمن استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك.

و نبهت إلى جاهزية الفرق الرقابية للتدخل الفوري ومعالجة أي اختلالات قد تُسجل، حاثة المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات حفاظاً على شفافية العملية وانسيابيتها