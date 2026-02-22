نظم مجلس اللسان العربي بموريتانيا، مساء اليوم بمقره في نواكشوط، ندوة علمية بعنوان “الجذور العربية للمفردات العالمية”، بمشاركة باحثين وأكاديميين ومهتمين بالشأن اللغوي.

وتهدف الندوة إلى إبراز الإسهامات الحضارية للغة العربية وتأثيرها في اللغات الأخرى، من خلال تتبع أصول عدد من المفردات المتداولة عالميا ذات الجذور العربية.

وأكد رئيس المجلس، الخليل النحوي، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن جهود المجلس للتعريف بمكانة اللغة العربية وإبراز دورها التاريخي كلغة علم وثقافة وحضارة، مشيرا إلى إسهامها في إثراء لغات العالم.

وأضاف أن العديد من المفردات المتداولة في اللغات الأوروبية وغيرها تعود في أصلها إلى العربية، ما يعكس عمق التفاعل الحضاري بين الأمم ويدحض محاولات التقليل من دور العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية.

وقدم الباحث السوري عبد الله محمد الدرويشي، عبر تقنية الاتصال المرئي، محاضرة استعرض فيها نماذج من المفردات ذات الأصل العربي في اللغات العالمية، داعيا إلى تكثيف البحث في هذا المجال، لما تزخر به هذه المفردات من موضوعات تستحق الدراسة والتأليف.

وتخللت الندوة مداخلات للمشاركين تناولت نماذج من المفردات ذات الأصول العربية، مع تحليل مسارات انتقالها وتطورها عبر اللغات المختلفة.