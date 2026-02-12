خَصص المعرض الدولي للكتاب في العاصمة السورية دمشق، فعاليات يومه الثاني للاحتفاء بالشاعر الموريتاني الراحل الشيخ ولد بلعمش، من خلال أمسية شعرية ومحاضرة أدبية حملت اسمه، وفاءً لتجربته الأدبية ومواقفه المناصرة للقضايا العربية.

وشارك في “يوم الشاعر الشيخ ولد بلعمش” الشاعر الموريتاني الدكتور إدي ولد آدب، والشاعر الفلسطيني جهاد الترباني، حيث استعرضا ملامح من إنتاج الراحل الشعري وارتباطه العميق بقضايا الأمة، ولا سيما تعلقه بمدينتي دمشق وحلب.

من جانبه، علق شقيق الشاعر الراحل، في منشور اليوم الخميس، على هذا التكريم مؤكداً أنه يمثل تجسيداً لحلم طالما راود شقيقه بزيارة سوريا وهي “آمنة مطمئنة”، معتبراً أن احتفاء معرض دمشق به يعكس قيمة رسالته الأدبية التي تجاوزت الحدود الجغرافية.

ويُصنف الشيخ ولد بلعمش، الذي غيبه الموت عام 2017، كواحد من أبرز شعراء موريتانيا في العقود الأخيرة، حيث عرف بنفَسه القومي الملتزم، ونال شهرة عربية واسعة عقب مشاركته في مسابقة “أمير الشعراء”.