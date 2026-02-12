كشفت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، عن حصيلة تدخلاتها في مقاطعة “لكصيبة 1” بولاية غورغول خلال الفترة ما بين 2020 و2025، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة للمقاطعة أكثر من 2.8 مليار أوقية قديمة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية والخدمات الأساسية.

ووفق البيانات التي نشرتها المندوبية، استفادت في الجانب الاجتماعي 934 أسرة تضم أكثر من 3300 فرد من نظام التأمين الصحي المجاني، كما سجلت المندوبية 3202 أسرة ضمن قاعدة بيانات السجل الاجتماعي بالمقاطعة، فيما تلقى 972 أسرة تحويلات نقدية منتظمة، ووصلت التحويلات الاستثنائية المخصصة لمواجهة الصدمات إلى 2718 أسرة.

وعلى مستوى التعليم، شملت الحصيلة بناء وتجهيز منشأتين تعليميتين مكتملتين مع استمرار الأشغال في 95 فصلاً دراسياً، وتوفير الكفالة المدرسية لـ 2146 تلميذاً في 16 كفالة، بينما تعزز القطاع الصحي ببرمجة نقطة صحية قيد الإنجاز حالياً.

وفي إطار الإدماج الاقتصادي والأمن الغذائي، أشارت الإحصائيات التي نشرتها “تآزر” إلى تمويل 41 نشاطاً إنتاجياً ودعم التعاونيات المحلية، وإنشاء مجمع “تآزر” المتكامل بلكصيبة، بالإضافة إلى تشغيل 12 دكان تموين وتمويل 35 مخزوناً قروياً للأمن الغذائي، وإنجاز منشأتين مائيتين و9 حواجز رملية لدعم النشاط الزراعي في المقاطعة.