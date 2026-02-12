أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن : لا شيء يبرر قيام الدولة بمصادرة أرض يزرعها المواطن، وكان أجداده يزرعونها من قبل.”

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع سكان لكصيبة بولاية كوركول، ضمن جولته التي شملت عدة مناطق في ضفة.

وأشار ولد الغزواني، إلى أن “الأرض في الأصل ملك للدولة، وطرق امتلاكها محددة بالقانون.” وأضاف أن “المواطن يملك الأرض بشكل فردي، والقانون لا ينص على ملكية جماعية لها.”

ولفت إلى أنه ألزم الوزراء، “بإجراء مشاورات موسعة مع السكان والفاعلين والخبراء لإحداث تحول جذري في نظامنا العقاري والإنتاجي وتحقيق سيادتنا الغذائية.”