قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن ” الدولة التي لا تنتج غذاء مواطنيها تظل هشّة وتعتمد على الآخرين، وغير قادرة على ممارسة سيادتها الحقيقية.”

ولد الغزواني شدد خلال لقاء عقده مع سكان لكصيبة بولاية كوركول، على ضرورة “إطلاق ثورة زراعية شاملة تمكّننا من تحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي.”

ولفت إلى أن “الأراضي الصالحة للزراعة تفوق حاجة الجميع، وفي الوقت الحالي لا تتجاوز المساحات المزروعة 60 ألف هكتار.”

وأضاف: ” ونحن نعمل على استصلاح وري 150 ألف هكتار، إلى جانب إنشاء قنوات ري وسدود كبرى لدعم القطاع الزراعي.”

وشدد على أن “تحسين ظروف العيش يمرّ حتمًا عبر تحقيق الأمن الغذائي، لأنه أحد أعمدة السيادة الوطنية.”

وأشار إلى جهود بذلت ” لترقية قطاع الزراعة، أسفرت عن تغطية 90% من حاجياتنا من الأرز، واستغلال 12 ألف هكتار لمحصول الخضروات بإنتاج نحو 225 ألف طن، وتوسيع الزراعة المطرية إلى 280 ألف هكتار مع إنتاج 180 ألف طن من المحاصيل التقليدية.”

وتابع: “نعول كثيرًا على ولاية گوركول في تسريع وتيرة تطوير قطاعنا الزراعي، ونحن حريصون على تعميم النجاحات التي حققتها بعض الولايات الأخرى في استغلال الأراضي الزراعية لتحقيق نتائج ملموسة.”