قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد انجاي إن بعض المجتمعات الإفريقية تواجه تحديات متنامية تتمثل في العنف والإرهاب والنزاعات المسلحة، ما أدى إلى إضعاف أنسجتها الاجتماعية وأثر سلبًا على مسارات التنمية، محولًا مساحات الأمل إلى بؤر للخوف وعدم الاستقرار.

وأضاف الوزير الأول، في كلمته خلال افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر تعزيز السلم اليوم في نواكشوط، أن قيم الدين الإسلامي الخالدة، القائمة على التسامح والإخاء والتعاون، إلى جانب تراث إفريقيا العريق في ثقافة الحوار وبناء الحلول التوافقية، تبقي الأمل حيًا وتتيح استعادة الاستقرار والسلم الدائم.

وأوضح ولد انجاي أن هذه الاستراتيجية الأمنية ترتكز على دولة القانون وضمان المساواة في الحقوق والواجبات، إضافة إلى البعد الفكري الذي يركز على نشر قيم الوسطية والاعتدال والإخاء والاحترام المتبادل والتعاون والتعارف.

وتسلّم جائزة إفريقيا لتعزيز السلم في إفريقيا، والتي يمنحها المؤتمر سنويًا «للرؤساء الفاعلين في مجال الحوار والمصالحات والسلام»، أحمد عمر أحمد، وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي المكلف باللامركزية في جمهورية تشاد، نيابة عن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.