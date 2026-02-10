شاركت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية وشركة كينروس غولد كوربوريشن ووفد من الفاعلين في القطاع المعدني في النسخة الثانية والثلاثين من معرض Mining Indaba في كيب تاون، الذي يُعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري تحت شعار: “معًا نكون أكثر قوة: التقدم بفضل الشراكات”.

ويقود وفد كينروس المشارك الرئيس المدير العام ج. بول رولينسون، ومدير العمليات كلود شيمبر، ونائب الرئيس لعمليات إفريقيا وكندا جوزيف كِامب، ويرافقهم وفد مهم من الشركة.

ويستفيد قطاع المعادن الموريتاني، ولأول مرة، وفق بيان صادر عن الشركة، من جناح ثانٍ تدعمه الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، وهو ما يعكس إرادة السلطات والفاعلين في القطاع لتعزيز جاذبية موريتانيا كوجهة معدنية قادرة على المنافسة وإبراز الدور الاستراتيجي للقطاع في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وتهدف هذه الفعالية رفيعة المستوى إلى عرض موريتانيا كوجهة معدنية مستقرة وسريعة النمو، من خلال تسليط الضوء على النجاحات التشغيلية للمستثمرين وإطلاع المستثمرين الدوليين على الفرص المتاحة والإصلاحات القطاعية والإطار التحفيزي للبلد.

ويشهد معرض Mining Indaba 2026 اهتمامًا متزايدًا ويشجع النقاشات المستفيضة مع الفاعلين الرئيسيين في المنظومة المعدنية الإفريقية.