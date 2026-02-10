أحال قاضي التحقيق بمحكمة روصو، مساء الثلاثاء، المدرس بمحظرة «المبروك» في مقاطعة أبي تلميت إلى السجن، بتهمة إهمال طفل كان تحت سلطته، ما أدى إلى وفاته، فيما قرر وضع بقية المشمولين في القضية تحت الرقابة القضائية، بحسب مصادر قضائية.

وكانت النيابة العامة في روصو قد وجهت اتهامات إلى شيخ المحظرة ومساعده، وأحالت ملفهما إلى قاضي التحقيق مع توصية بإيداعهما السجن، كما أوصت بوضع متهمين آخرين تحت المراقبة القضائية، على خلفية وفاة الطفل سيدي محمد ولد محفوظ داخل المحظرة، في ظروف وصفتها عائلته بالمريبة.

ونقل مراسل صحراء ميديا عن مصادر أن جلسات الاستماع إلى المتهمين والمشمولين في الملف استمرت مدى يومين، وسط احتجاجات نظمها ذوو الضحية ومتضامنون معهم، طالبوا خلالها بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

وأضافت أن النيابة كانت قد وجهت التهم إلى أربعة أشخاص، من بينهم المدرس ومساعده وشقيقه، إضافة إلى الطبيب الخاص بالمحظرة، وذلك بعد الاستماع إلى إفادات الشهود في القضية.