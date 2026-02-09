أجّل وكيل الجمهورية بمحكمة روصو النظر في قضية «ملف المحظرة»، المتمثلة في مدرس محظرة المبروك ومساعده، المتهمين بقتل الطفل سيدي محمد ولد محفوظ، إلى يوم غد، بعد أن أمر بإيداعهما لدى فرقة الدرك الوطني في انتظار الاستماع إلى بعض الشهود.

وبحسب مراسل «صحراء ميديا» في روصو، فقد استدعى الوكيل شاهدين من بينهم زوجة شيخ المحظرة لأخذ إفادتيهما، بعد أن استمع إلى شهادات بعض أفراد عائلة الضحية وشهود آخرين من تلامذة المحظرة.

وكان ذوو الضحية وبعض المتعاطفين معهم قد نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة روصو صباح اليوم الاثنين، أثناء مثول المتهمين أمام الوكيل، طالبوا خلالها بأخذ «حق ذوي الضحية» من شيخ المحظرة ومساعده.