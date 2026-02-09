وزعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، اليوم الاثنين، أكثر من 27 ألف بطاقة مهنية لموظفي قطاع التربية، سُلّمت للمديرين الجهويين لولايات نواكشوط الثلاث، إضافة إلى المدير المركزي للقطاع.

وقال الأمين العام للوزارة، صدفي ولد سيدي محمد، إن البطاقات صُممت وفق معايير حديثة، وتتوفر على شريحة رقمية آمنة تتضمن بيانات شخصية ومهنية موثقة.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لسلسلة الإصلاحات والتحسينات التي عرفها القطاع، ويعكس اهتمام الدولة بمكانة المدرس وضرورة تحصينه أخلاقياً ومهنياً، وفق تعبيره.