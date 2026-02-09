Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 9 فبراير
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

وزارة التربية توزع أكثر من 27 ألف بطاقة مهنية لموظفي قطاع التربية

محمد عبد الله

وزعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، اليوم الاثنين، أكثر من 27 ألف بطاقة مهنية لموظفي قطاع التربية، سُلّمت للمديرين الجهويين لولايات نواكشوط الثلاث، إضافة إلى المدير المركزي للقطاع.

وقال الأمين العام للوزارة، صدفي ولد سيدي محمد، إن البطاقات صُممت وفق معايير حديثة، وتتوفر على شريحة رقمية آمنة تتضمن بيانات شخصية ومهنية موثقة.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لسلسلة الإصلاحات والتحسينات التي عرفها القطاع، ويعكس اهتمام الدولة بمكانة المدرس وضرورة تحصينه أخلاقياً ومهنياً، وفق تعبيره.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة