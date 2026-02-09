قالت المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي في ولاية كوركول، حواء بنت الداي، إن عدد المستفيدين من المنحة السنوية للأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الولاية ارتفع من مستفيد واحد سنة 2020 إلى 44 طفلاً حالياً.

وأضافت بنت الداي، في تصريح نقلته إذاعة موريتانيا اليوم، أن كل طفل يستفيد من منحة سنوية قدرها 240 ألف أوقية، دعماً للأسر المتكفلة بهم، كما استفادت 920 أسرة من تحويلات نقدية معتبرة بعد انتقاء أطفالها ضمن السجل الاجتماعي.

وقالت إن القطاع تكفل بـ620 طفلاً من الأسر الهشة في مجال التعليم ما قبل المدرسي على مستوى الولاية.

كما أشارت بنت الدي إلى أن التأمين الصحي أصبح يشمل 4125 شخصاً من ذوي الإعاقة، حصل 1782 منهم على بطاقة الشخص المعاق التي تخولهم الاستفادة من التأمين الصحي.