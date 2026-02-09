شاركت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) في معرض «إندابا 2026» للتعدين، الذي انطلقت فعالياته، اليوم، في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، ضمن الجناح الموريتاني، حيث رفعت علم موريتانيا فوق جناحها في هذا الحدث الذي يُعد الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية.

وضم الجناح الموريتاني، إلى جانب سنيم، أربع مؤسسات وطنية، هي «معادن موريتانيا»، وشركة MCM التابعة لمجموعة «فيرست كوانتوم»، وشركة «أميرال ماينينغ»، وشركة «العوج للتعدين».

وتأتي مشاركة سنيم، للمرة الثانية، في إطار التعريف بالشركة وبفرص الاستثمار في القطاع المنجمي بموريتانيا، ودعم الحضور الموريتاني في الفعاليات الدولية المتخصصة.

ومن المقرر أن تنظم وزارة المعادن والصناعة، غدًا، تظاهرة على هامش المعرض بعنوان «واجهة موريتانيا»، لعرض المقدرات المعدنية للبلاد، بمشاركة أعضاء من الوفد الرسمي وممثلين عن سنيم، وشركة «كينروس تازيازت»، وشركة النحاس الموريتانية، إلى جانب شركات أخرى.

ويستمر معرض «إندابا 2026»، الذي افتُتح اليوم، حتى 12 فبراير/شباط 2026.