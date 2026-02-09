Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 9 فبراير
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

مالي تنشئ شركة مملوكة للدولة لإدارة حصصها في شركات التعدين

أحمد بدي

أعلنت الحكومة المالية عن إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة حصصها في شركات التعدين، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز مشاركتها في القطاع المنهجي للموارد المعدنية.

وأفادت وسائل إعلام، أن الشركة الجديدة، المسماة “سوباميم”، سيملك رأس مالها بالكامل الدولة المالية، وستتولى اقتناء وإدارة حصص الحكومة في شركات التعدين العاملة في البلاد.

ويأتي هذا القرار في سياق تطبيق مالي لقانون مناجم جديد أُقر في 2023، رفع حصة الدولة والمحليات في الشركات المنجمية إلى 35% مقارنة بـ20% سابقًا، وزاد من إيرادات الدولة من شركات الذهب بنسبة 52.5% في 2024.

وتعتبر مالي من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، مع نشاط شركات مثل بارك جولد، بي تو غولد، ريزولوت مايننج، إنديفور مايننج وهامينغبرد ريسورسز في المناطق الغنية بالذهب غرب وجنوب البلاد.

وفي 2022، أنشأت مالي شركة مملوكة للدولة أخرى باسم “سوريم” تهدف إلى استكشاف وتطوير الموارد المعدنية، فيما تم تعيين مسؤول تنفيذي سابق في بارك جولد مستشارًا خاصًا للرئاسة الشهر الماضي للإشراف على قطاع التعدين.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة