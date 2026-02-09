زار وفد من مجلس الشورى السعودي، يوم 8 فبراير/شباط 2026، ميناء نواكشوط المستقل في موريتانيا، في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، بحسب بيان صادر عن الميناء.

وترأس الوفد السعودي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، بمرافقة السفير السعودي المعتمد لدى موريتانيا عبد العزيز الرقابي، وكان في استقباله وفد من اللجنة البرلمانية للصداقة الموريتانية-السعودية برئاسة النائب أحمد حمادي.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في مختلف مرافق ومنشآت الميناء، حيث اطلع الوفد على الخدمات اللوجستية والمينائية التي يقدمها الميناء، ودوره الاقتصادي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومساهمته في دعم التجارة الخارجية وضمان انسيابية حركة الاستيراد والتصدير.

كما قدّم المسؤولون بالميناء عرضًا حول الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الأداء، بما يعزز قدرة الميناء التنافسية ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد.