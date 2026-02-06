قال تجمع نقاط التحويل الرقمي إن تمديد ساعات عمل البنوك أو فتح الوكالات خلال عطلة نهاية الأسبوع لا يعوض الدور الحيوي الذي تؤديه نقاط التحويل في الأحياء والضواحي والمناطق القروية.

وأوضح التجمع، في بيان، أن هذه النقاط تمثل الحلقة الأقرب للمواطن في خدمات التحويل الرقمي، مشيراً إلى أن الإجراءات المعلن عنها من قبل البنوك لا تعالج الأثر الفعلي للإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة على القطاع.

وأضاف أن العبء الضريبي المتزايد يهدد استمرارية نشاط نقاط التحويل، ويؤثر على دخل العاملين فيها وعلى ولوج الزبائن إلى الخدمات، محذراً من أن تراجع هذا النشاط سينعكس سلباً على جهود الشمول والتحول الرقمي.

وأكد التجمع أن أي معالجة فعالة للوضع تتطلب حلولاً متوازنة تراعي واقع الفاعلين الميدانيين، وتستند إلى التشاور ودراسة الأثر الاقتصادي، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات تنظيمية لا تمس جوهر المشكلة.