أعلنت حملة “معا للحد من حوادث السير” اليوم الخميس وفاة 9 أشخاص وإصابة العشرات حسب الحصيلة الأولية لحوادث سير متزامنة وقعت خلال الثمانية والأربعين ساعة الأخيرة في عدة ولايات موريتانية.

وأوضحت أن حادثا وقع عند الكلم 45 على طريق نواذيبو اليوم أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثني عشر آخرين، حيث اصطدمت سيارة لنقل الركاب بصهريج تابع لمؤسسة أشغال صيانة الطرق، عازية سبب الحادث إلى السرعة المفرطة.

وتزامن الحادث مع حادث آخر على طريق أوجفت – أطار أدى إلى إصابة ست أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت الحملة في بيان نشرته اليوم عدة حوادث أخرى أسفر بعضها عن وفيات وإصابات فيما لم تتجاوز الخسائر في بعضها الأضرار المادية.