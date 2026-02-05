قال السياسي والدبلوماسي الموريتاني محمد ببانه إن البرامج الاستعجالية التي أطلقتها الحكومة «ليست الأفضل» لكنها تظل اضطرارية، سواء في ظل الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، لما تعكسه من حاجات ملحّة تتطلب الاستعجال أو خوفًا من ضيق الوقت، وفق قوله.

وفي حديثه عن أداء حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، خلال برنامج «حوار صحراء 24» ليل الأربعاء/الخميس، وصف ولد ببانه أداء الحزب خلال هذه الفترة بـ«المتوسط»، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، من بينها آلية اختيار المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، وغيرها من الآليات التي وصفها بـ«التقليدية».

وكان ولد ببانه، وهو سفير موريتانيا في قطر، منذ يناير من العام الماضي، قد صرّح مؤخرًا، على هامش مهرجان محلي، بأن من حق الشعب أن يحدد أسس نظامه الديمقراطي دون وصاية أو «إرهاب فكري»، وفق تعبيره.

ويأتي هذا في وقت يتصاعد فيه الجدل حول المأموريات الرئاسية، مع عودة الحديث عن استغلال مناسبة الحوار السياسي المرتقب لمراجعة المواد الدستورية المحصّنة، ولا سيما تلك المحددة للمأموريات الرئاسية، والتي تُعد من أكثر القضايا حساسية في التجربة الديمقراطية الموريتانية.