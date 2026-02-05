فاز الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء ورئيس منتدى أبوظبي للسلم، بجائزة «صُنّاع السلام» لعام 2026 في نسختها التأسيسية الأولى، التي تمنحها شبكة الجيران متعددي الأديان وذلك تقديرا لجهوده الفكرية والعملية العالمية في ترسيخ ثقافة السِّلم، وتعزيز التعايش، وبناء جسور الحوار بين الأديان والثقافات، وفق الشبكة.

وجرى تسليم الجائزة خلال الإفطار الوطني الأمريكي في دورته الرابعة والسبعين، وعلى هامش «قمة الحريات الدينية الدولية» المنعقدتين في واشنطن العاصمة مطلع فبراير 2026، بحضور شخصيات سياسية ودينية رفيعة المستوى.

وحسب منظمو الجائزة فإن هذا التكريم يأتي «تتويجا لمسار عالمي قاده الشيخ عبدالله بن بيّه على مدى سنوات، وكان من أبرز محطاته إعلان مراكش، الذي صدر بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرعاية جلالة الملك محمد السادس، وتنظيم مشترك بين منتدى أبوظبي للسلم ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية».

وأكد منظمو الجائزة أن اختيار الشيخ عبدالله بن بيّه في دورتها الأولى يعكس «المكانة العالمية التي يحظى بها بوصفه أحد أبرز المرجعيات الدينية الداعية إلى السِّلم، وقدرته على تحويل القيم الدينية والإنسانية المشتركة إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس في مناطق تعاني من النزاعات والتوترات».

وقال الشيخ عبدالله بن بيّه إن هذا التكريم «يعكس إرادة صادقة لدعم جهود السلم في عالم يزداد اضطرابا» مضيفا أن «إحياء الذكرى العاشرة لإعلان مراكش ليس مجرد استذكار تاريخي، بل تجديد لرسالة أخلاقية تزداد راهنيتها في ظل تصاعد نزعات الإقصاء ومحاولات تبرير العنف باسم الدين» على حد قوله.

وأكد بن بيه أن حماية الأقليات الدينية ليست «انتصارا لفئة على أخرى، بل انتصار للإنسانية جمعاء، وللسّلم الأهلي والإنساني،».

من جانبه أشاد القس الدكتور بوب روبرتس، مؤسس شبكة الجيران متعددي الأديان، بالدور «الريادي للشيخ عبدالله بن بيّه في إطفاء بؤر التوتر وحقن الدماء، وبناء خطاب ديني رشيد يستند إلى المقاصد الشرعية والقيم الإنسانية الجامعة» وفق تعبيره.

وأكدت الدكتورة كاترينا لانتوس سويت، رئيسة مؤسسة لانتوس لحقوق الإنسان والعدل، أن إعلان مراكش «يقف، من حيث الأهمية الأخلاقية والتاريخية، جنبا إلى جنب مع إعلان الاستقلال الأمريكي، بوصفه إطارا متقدما لحماية حرية الضمير والدفاع عن حقوق الأقليات الدينية».

وشهد حفل التكريم حضور عدد من المسؤولين الأمريكيين والسفراء، من بينهم رايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.