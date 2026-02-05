قال المتحدث باسم حكومة كوت دفوار، أمادو كوليبالي، أمس الأربعاء، إن بلاده ترفض اتهامات رئيس المجلس الانتقالي في النيجر للرئيس الحسن واتارا بالتورط في هجوم مطار نيامي، واصفاً إياها بالادعاءات “الخيالية والسخيفة”، ومؤكداً أن تنظيم “الدولة الإسلامية” هو من تبنى العملية بصفة علنية.

وأضاف كوليبالي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن أبيدجان تنتظر رداً من نيامي وأدلة ملموسة على هذه الاتهامات، مشدداً على أن الحكومة لن تتسامح بعد الآن مع “التشهير الكاذب” الذي يستهدف رئيس الجمهورية، معتبراً أن استهداف الرئيس واتارا شخصياً يمثل “تجاوزاً للخطوط الحمراء”.

وكانت الخارجية الإيفوارية قد استقبلت سفير النيجر في أبيدجان، حيث سلمته وزيرة الشؤون الخارجية رسالة احتجاج شديدة اللهجة، تنديداً بالاتهامات النيجرية، وذلك لتفادي أي خلط في ظل الأزمة الراهنة التي تعصف بالعلاقات بين البلدين.

يأتي هذا التصعيد في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار “ديوري هاماني” والقاعدة الجوية 101 ليلة 29 يناير الماضي، وهو الحادث الذي اتهم فيه الجنرال عبد الرحمن تياني كلاً من فرنسا وبنين وساحل العاج بدعم أعمال تهدف لزعزعة استقرار النيجر.