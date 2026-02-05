أكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أمس الأربعاء، أن الحكومة الموريتانية تواصل تنفيذ رؤية طموحة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الانفتاح على الشراكات الدولية، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.

وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الموريتاني–الألماني، أن موريتانيا تعتمد على موارد طبيعية متنوعة وموقع استراتيجي، بالإضافة إلى إمكانات واعدة في قطاعات المعادن والطاقة والزراعة والصيد البحري، وتطور ملحوظ في البنى التحتية والخدمات اللوجستية.

وأشارت بنت أحمدناه إلى أن البلاد تعيش “مرحلة مفصلية” في مسارها التنموي، مبرزة اعتماد مدونة استثمار حديثة توفر حزمة من الامتيازات والتحفيزات في القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ ثقة المستثمرين.