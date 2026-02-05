قال الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، إن البلاد لم تستغل حتى الآن سوى 10% فقط من مساحتها الشاسعة في المجال المعدني، رغم استكشاف نحو ألف مؤشر معدني، وبدء استخراج الحديد والذهب واليورانيوم.

وأوضح ولد أجاي، في عرض أمام المشاركين بالقمة، أن قطاع الصيد البحري لا يزال دون مستوى التوقعات، حيث لا يُستغل منه حالياً سوى 600 ألف طن، من أصل قدرة سنوية تقدّر بـ 1.8 مليون طن، مؤكداً أن موريتانيا تمتلك أحد أغنى السواحل في العالم.

وفي المجال الزراعي، كشف الوزير الأول أن موريتانيا تتوفر على 500 ألف هكتار صالحة للزراعة، لا يُستغل منها سوى 10%، مشدداً على أن الرؤية الجديدة للحكومة تسعى لتحويل هذه الثروات إلى تنمية حقيقية واقتصاد منتج عبر بناء شراكات “رابح-رابح” مع المستثمرين.

وأشار إلى أن التحدي الحالي هو بناء قاعدة إنتاج وطنية مدعومة ببنية تحتية قوية، تضمن لموريتانيا التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتوزيع، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واستقرارها الأمني.