أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، “استعداد الدولة الموريتانية التام، لبذل كافة الجهود الممكنة، وعلى كافة الأصعدة، مع تفعيل جميع القنوات الدبلوماسية، سبيلا إلى تفريج كرب المواطن والصحفي إسحاق ولد المختار.”

جاء ذلك الأربعاء، خلال استقباله بالقصر الرئاسي في نواكشوط، لأسرة إسحاق ممثلة في والدته، مع ممثل عن اللجنة الإعلامية الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضيته، بحضور وزير الثقافة، والاتصال، الحسين ولد مدو.

وبحسب اللجنة، فإن “الاهتمام الرئاسي يحمل دلالات قوية على صدق الإرادة السياسية، الذي من شأنه أن يفضي إلى حل هذا الملف بما يحقق الفرجة والطمأنينة للأسرة، ويعيد الاعتبار لقضية وطنية بامتياز.”

وجددت الأسرة واللجنة “ثقتهما الكاملة في تعاطي فخامة رئيس الجمهورية مع هذا الملف، وقناعتهما الراسخة بأن هذا اللقاء لن يكون محطة رمزية فحسب، بل خطوة مفصلية سيكون لها ما بعدها اتجاه هذه القضية الإنسانية، تكريسا لقيم التضامن والوفاء التي تميز الدولة الموريتانية في ظل حكمه الرشيد”، وفقا للبيان.