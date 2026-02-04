أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة اختتام المرحلة الثانية من “الحملة الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الشارع”، والانتقال إلى مرحلة مستديمة تضمن استمرارية التدخل وحماية الحالات الأكثر إلحاحاً.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، أنها تمكنت خلال هذه المرحلة من التكفل بـ 2902 حالة، عبر الإيواء، والتوجيه، والمتابعة الاجتماعية، وفق مقاربة تراعي حماية الطفل واحترام حقوقه وكرامته.

وأوضحت الوزارة أن اعتماد “الصيغة المستديمة” يأتي في إطار ترشيد الجهود وتوجيه الموارد نحو الحالات الحرجة ذات الأولوية، مع استمرار تشغيل الرقم الأخضر للتبليغ، وجاهزية فروع مركز الحماية والدمج الاجتماعي في مقاطعات الميناء ودار النعيم ولكصر.