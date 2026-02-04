دعا رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين الشيخ أحمد، المستثمرين وأصحاب الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي توفرها موريتانيا، مؤكداً استعداد الاتحاد لمواكبة المشاريع والشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق الموريتانية.

وجاءت هذه الدعوة خلال لقائه بالقائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بموريتانيا، حيث استعرض رئيس الاتحاد ما تزخر به البلاد من إمكانات اقتصادية واعدة، خاصة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والمعادن والصناعة والصيد البحري، إضافة إلى التحفيزات التي توفرها مدونة الاستثمار، وما تتمتع به موريتانيا من أمن واستقرار يشجعان على الاستثمار.

وأكد رئيس الاتحاد أهمية تعزيز المبادلات التجارية وبناء شراكات اقتصادية مربحة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، مشيراً إلى حرص الاتحاد على تسهيل ولوج المستثمرين الأمريكيين إلى السوق الموريتانية وتوفير المواكبة اللازمة لهم.

وتأتي هذه الدعوة في سياق اهتمام متزايد من الشركات الأمريكية بفرص الاستثمار في موريتانيا، خاصة في القطاعات الحيوية، في ظل الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.

من جانبها، عبرت القائمة بالأعمال الأمريكية عن اهتمام بعض الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين بالسوق الموريتانية، مؤكدة سعي السفارة إلى تسهيل التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين وتعزيز فرص التعاون والاستثمار المشترك.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان استعدادهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تبادل الزيارات وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين