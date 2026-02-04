أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الأربعاء، أن الأمن الغذائي بات يمثل “سيادة وطنية” تتجاوز منطق العرض والطلب، مشيراً إلى أن موريتانيا تتبنى حالياً استراتيجية تضع “السيادة الغذائية” كأولوية قصوى لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي، أن التوجهات الحكومية الأخيرة ركزت على تنفيذ برامج هيكلية لسد الفجوة الغذائية، وهو ما أدى لزيادة في محاصيل الأرز والخضروات، ضمن خطة تهدف إلى إحداث تحول في الإنتاج المحلي.

واستعرض الوزير أمام المشاركين المقدرات التي تتوفر عليها البلاد، مبيناً وجود أكثر من 135 ألف هكتار قابلة للري، وثروة حيوانية تصل إلى 30 مليون رأس، بالإضافة إلى شواطئ غنية بالأسماك تمتد على طول 700 كلم، موجهاً دعوة مفتوحة للمستثمرين العرب لاستكشاف هذه الفرص في ظل إطار قانوني محفز يتضمن مدونة استثمار جديدة وقانوناً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.