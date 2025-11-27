تلقّت موريتانيا تأكيدات رسمية من الحكومة السورية بشأن مواصلة البحث بشكل مكثف عن الصحفي الموريتاني إسحاق ولد المختار، المختفي في سوريا منذ سنوات.

جاء ذلك ذلك خلال لقاء جمع وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، بوزير الإعلام السوري حمزة مصطفى، على هامش اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة.

وخلال اللقاء، طلب الوزير الموريتاني من السلطات السورية، بذل كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير الصحفي الموريتاني، مجددًا اهتمام الحكومة الموريتانية ومتابعتها المستمرة لهذا الملف الإنساني والإعلامي الهام.

من جهته، أعرب وزير الإعلام السوري عن التزام بلاده الكامل بالتعاون مع موريتانيا في هذا الملف، مؤكداً أن قضية إسحاق ولد المختار ستحظى بـ أولوية قصوى لدى السلطات السورية، وأن الجهود ستُكثف في المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة حول وضعه.

ويعد هذا التعهد خطوة مهمة في سبيل إعادة إحياء ملف الصحفي إسحاق ولد المختار، الذي يحظى باهتمام واسع في موريتانيا داخل الأوساط الإعلامية والرسمية والشعبية.