عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، ثلاثة حكّام موريتانيين للمشاركة في إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية “كان” المقبلة في الملاعب المغرب.

واختار الكاف حكمي الساحة دحان بيده، الذي أدار المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2023، و عبد العزيز أبوه، بالإضافة إلى حكم تقنية الفيديو بابكر صار.

وسبق للصافرة الموريتانية أن أدارت العديد من المباريات القارية، ولقيت إشادة واسعة من خبراء التحكيم على المستويين القاري والدولي.