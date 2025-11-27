عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، ثلاثة حكّام موريتانيين للمشاركة في إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية “كان” المقبلة في الملاعب المغرب.
واختار الكاف حكمي الساحة دحان بيده، الذي أدار المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2023، و عبد العزيز أبوه، بالإضافة إلى حكم تقنية الفيديو بابكر صار.
وسبق للصافرة الموريتانية أن أدارت العديد من المباريات القارية، ولقيت إشادة واسعة من خبراء التحكيم على المستويين القاري والدولي.
وتحمل كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 أهمية خاصة، ليس فقط بسبب عودة البطولة إلى الأراضي المغربية بعد أكثر من ثلاثة عقود، بل أيضًا لأنها ستقام في توقيت غير مسبوقة، حيث تقام للمرة الأولى التي تُلعب فيها البطولة خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة بسبب ازدحام رزنامة “فيفا” وتوسعة كأس العالم للأندية.