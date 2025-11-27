تمكن خفر السواحل الموريتاني فجر اليوم الخميس، من إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مياه مدينة نواذيبو.

وقالت وزارة الصيد الموريتانية في إيجاز عبر “فيسبوك”، إن خفر السواحل نفذ “عمليةَ إنقاذٍ لزورق قادم من سيريكوندا – غامبيا، وكان على متنه 101 مرشحًا للهجرة غير النظامية.”

وكان على متن الزورق، 9 يحملون الجنسية السنغالية، و57 من مالي بينهم 3 قصّر، و30 مهاجرا من غامبيا بينهم 8 نساء، وقاصران.

كما كان على متنه، 4 مهاجرين من كوت دفوار، بالإضافة إلى آخر يحمل الجنسية الغينية، بحسب الوزارة.

وذكرت أن الزورق “غادر الأراضي الغامبية يوم الخميس 20/11/2025 عند الساعة 2000Z، متجهًا شمالًا في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى عبر طرق الهجرة غير النظامية.”

ولفتت إلى أن خفر السواحل الموريتاني، تمكن خلال هذا الأسبوع، من إنقاذ 389 شخصًا، جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد شملت العمليات الثلاث، تقديم الإسعافات الأولية وإجلاء عدد من الحالات الحرجة، من بينهم نساء وقُصَّر، وفقا للمصدر نفسه.

وتعتبر المياه الموريتانية، بوابة للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية، خلال السنوات الأخيرة، فيما تشير المعطيات، إلى انخفاض في أعداد المتدفقين إلى جزر الكناري، عبر موريتانيا مؤخرا.

في غضون ذلك، كانت نواكشوط ومدريد، قد أعلنتا عن اتفاقيات، لمكافحة الهجرة غير النظامية.