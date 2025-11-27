عيّن الجنرال هورتا نتام الخميس رئيسا انتقاليا وللقيادة العسكرية العليا في غينيا بيساو لعام واحد، وفق ما أعلن العسكريون الذين نفذوا انقلابا الأربعاء في مؤتمر صحافي.

وقال هورتا نتام بعدما أدى اليمين خلال مراسم في مقر هيئة الأركان: “عينت للتو لأكون على رأس القيادة العليا”.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن تدابير أمنية مشددة اتخذت حول رئاسة الأركان.

وأعلن العسكريون إعادة فتح الحدود، وقال الجنرال لاسانا مانسالي المفتش العام للقوات المسلحة “كل الحدود فتحت الآن”.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، نددت في وقت سابق الخميس بالانقلاب الذي شهدته غينيا بيساو بعد ثلاثة أيام من انتخابات رئاسية وتشريعية.

وقالت المنظمة الإقليمية في بيان إن الانقلاب العسكري يشكل “انتهاكا خطيرا للنظام الدستوري” و”تهديدا مباشرا لاستقرار البلاد والمنطقة برمتها”.

وأعلن عسكريون الأربعاء سيطرتهم “الكاملة” على غينيا بيساو وتعليق العملية الانتخابية وتوقيف الرئيس، في حين كانت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تنتظر نتائج الاقتراع الرئاسي والتشريعي الذي أجري الأحد.

وكثيرا ما أعقب إعلان نتائج الانتخابات حركات احتجاجية في غينيا بيساو.

وتلت الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019، أزمة استمرت أشهرا بعدما أعلن كل من إمبالو وخصمه بيريرا الفوز.

وتعد غينيا بيساو من أفقر بلدان العالم، إذ يعيش نحو 40% من سكانها تحت خط الفقر.