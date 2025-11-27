وقعت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) اليوم، من العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية تمويل مع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB Global).

ووفق ما أعلن عنه بشكل رسمي، توفر الاتفاقية تمويلًا بقيمة 275 مليون دولار أمريكي لزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة السكك الحديدية التابعة لشركة سنيم.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأوروبي العالمي أندريو ماكدويل، وعن شركة سنيم مديرها العام محمد فال محمد تلميدي.

ويتألف التمويل من قرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، أُعلن عنه في ديسمبر الماضي؛ وقرض بقيمة 125 مليون دولار من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB).

وسيمكّن المشروع من تمويل إنشاء 42 كيلومترًا من السكك الحديدية الجديدة، التي ستربط بين الخط السككي الرئيسي ومنجمي العوج وأطوماي المستقبليين، بالإضافة إلى اقتناء قاطرات جديدة.