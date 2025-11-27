Close Menu
الخميس, 27 نوفمبر
قادة الإيكواس يعقدون قمة استثنائية لمناقشة الوضع في غينيا بيساو

مريم المنيربواسطة
عقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) اليوم قمة استثنائية لبحث الأوضاع في غينيا بيساو عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
ولم تُعلن حتى الآن أي تفاصيل حول القرارات أو المخرجات التي خلص إليها الاجتماع.
وتنص قوانين مجموعة ايكواس على تعليق عضوية أي دولة تشهد انقلابا عسكريا.
