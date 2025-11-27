عقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) اليوم قمة استثنائية لبحث الأوضاع في غينيا بيساو عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

ولم تُعلن حتى الآن أي تفاصيل حول القرارات أو المخرجات التي خلص إليها الاجتماع.

وتنص قوانين مجموعة ايكواس على تعليق عضوية أي دولة تشهد انقلابا عسكريا.