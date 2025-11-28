أعلنت وزارة الخارجية السنغالية عن وصول الرئيس البيساو غيني المخلوع عمرو سيسوكو إمبالو، إلى داكار، بعد جهود وساطة بذلتها السنغال.

وأوضحت الدبلوماسية السنغالية أن امبالو وصل “سالماً، بعد تخصيص طائرة خاصة أقلته من بيساو إلى داكار مساء الخميس”.

وجاء “إخراج” إمبالو من بيساو، بعيد قمة استثنائية لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عقدوها عبر الفيديو مساء الخميس، نددوا فيها بالانقلاب الذي قاده عسكريون، صباح الأربعاء.

وكان الجنرال هورتا نتام، قد أدى اليمين الخميس، رئيسا انتقاليا لغينيا بيساو، لمدة عام واحد.

وأعلن قادة الانقلاب، تعليق العملية الانتخابية وتوقيف الرئيس، في حين كانت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تنتظر نتائج الاقتراع الرئاسي والتشريعي الذي أجري الأحد.