وقع البنك المركزي الموريتاني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك الكويت الوطني – فرع البحرين، وذلك خلال اجتماع جمع محافظ البنك المركزي، محمد الأمين الذهبي، بالرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – البحرين، علي يوسف فردان.

وتهدف هذه الشراكة ـ حسب ما أعلن البنك ـ إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في عدد من المجالات الحيوية للقطاع المصرفي، من بينها تبادل رؤى السوق والتحليلات الاقتصادية، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية وأنظمة الدفع، والتعاون في إدارة الخزانة والتمويل التجاري. كما تشمل الاتفاقية توفير برامج تدريب وبناء قدرات عبر أكاديمية بنك الكويت الوطني – البحرين، إضافة إلى الابتكار المشترك وتطوير المنتجات المالية الحديثة.

وقال البنك المركزي إن هذه الاتفاقية تعزز التعاون في مجال التمويل الإسلامي، من خلال تطوير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية والأطر التنظيمية المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات في الحوكمة وإدارة المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما تتضمن تطوير أنظمة إدارة الخزانة ومنصات تمويل التجارة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.