نفذت وحدات خفر السواحل الموريتانية، اليوم الأربعاء، عملية إنقاذ ناجحة لقارب يقل مهاجرين غير نظاميين، كان في وضعية خطرة داخل المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.

وحسب ما نشرت وزارة الصيد الموريتانية فقد انطلق القارب من منطقة مبور في السنغال، فجر الخميس 20 نوفمبر 2025 حاملاً على متنه 132 مهاجراً غير نظامي.

وحسب المعطيات الأولية فإن القارب كان على متنه 104 سنغاليين، بينهم 20 امرأة و4 قُصّر، من ضمنهم رضيع واحد، و 6 أشخاص من غينيا كوناكري، و 22 غامبياً، بينهم 7 نساء من بينهن قاصرة واحدة.

وأفاد المهاجرون بأن رحلتهم الخطرة بدأت فجر الخميس 20 نوفمبر 2025 من السواحل السنغالية، قبل أن تتدهور ظروف الإبحار، مما استدعى التدخل السريع لوحدات خفر السواحل الموريتانية التي رصدت القارب.

وقالت وزارة الصيد الموريتانية إن الجهات المعنية باشرت الإجراءات الصحية والإنسانية لفائدة المجموعة، حيث تم إبلاغ السلطات الإدارية والأمنية، إضافة إلى المنظمات المختصة، للتكفل بالناجين وفق الإجراءات العملياتية الموحدة المعمول بها في مثل هذه الحالات.