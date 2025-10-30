الخميس, 30 أكتوبر
24/24 :
- موريتانيا.. تعيين مكلفين بمهام بدوان الوزير الأول
- إطلاق سراح الإماراتيين والإيراني المخطوفين في مالي
- دبلوماسي تركي: يوجد 1300 طالب موريتاني يدرسون في الجامعات التركية
- وزيرة التربية: التعليم في إفريقيا يجب أن يمول من ثروات القارة
- مقتل عدد من الرعاة في إطلاق نار وسط مالي خلال عبور نهر النيجر
- مع تعافي بؤرتين في نواكشوط.. بؤر الوادي المتصدع ترتفع إلى 57
- الجيش يطلق قافلة طبية للفئات الأكثر احتياجاً في المناطق الحدودية
- توقيع اتفاقيتين لتكوين 1800 بحار وإصدار شهادات اللياقة البدنية