أعلنت رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم صادر اليوم الخميس تعيين مكلفين بمهام ومستشار مكلف بالاتصال في ديوان الوزير الأول.

وتضمن التعيينات ثلاث مكلفين بمهام: السنية بنت سيدي هيبه، سيدي محمد أبيك، الحسن ولد بلخير.

كما تم تعيين أباب ولد بنيوك مستشارا مكلفا بالاتصال.