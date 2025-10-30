Close Menu
الخميس, 30 أكتوبر
24/24 :
موريتانيا.. تعيين مكلفين بمهام بدوان الوزير الأول

مريم المنيربواسطة

أعلنت رئاسة الجمهورية بموجب  مرسوم صادر اليوم الخميس تعيين مكلفين بمهام ومستشار مكلف بالاتصال في ديوان الوزير الأول.

وتضمن التعيينات ثلاث مكلفين بمهام: السنية بنت سيدي هيبه، سيدي محمد أبيك، الحسن ولد بلخير.

كما تم تعيين أباب ولد بنيوك مستشارا مكلفا بالاتصال.

