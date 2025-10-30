Close Menu
الخميس, 30 أكتوبر
24/24 :
أمريكا تعتزم خفض عدد اللاجئين والأولوية “لبيض جنوب إفريقيا”

مريم المنيربواسطة
السياج الحدودي بين المكسيك وأمريكا (أرشيف)

تعتزم الولايات المتحدة خفض عدد اللاجئين الذين سيتم قبولهم سنويا، مع إعطاء الأولوية للبيض الوافدين من جنوب إفريقيا، حسب وكالة فرانس برس.

وبموجب السياسة الجديدة، ستستقبل الولايات المتحدة 7500 لاجئ فقط في السنة المالية 2026، مقارنة بأكثر من 100 ألف لاجئ سنويا في عهد الرئيس جو بايدن.

وبحسب مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، فإن الغالبية العظمى من الذين سيتم قبولهم خلال السنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر سيكونون من البيض الوافدين من جنوب إفريقيا و”ضحايا آخرين للتمييز غير القانوني أو غير العادل في أوطانهم”.

أوقف الرئيس دونالد ترامب فعليا وصول اللاجئين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، باستثناء البيض من جنوب إفريقيا رغم تأكيد بريتوريا أنهم لا يواجهون الاضطهاد في وطنهم.

