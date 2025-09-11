ألزم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجّاي اليوم الخميس “جميع الفاعلين في العملية التربوية بالعمل السريع والتنسيق الوثيق لضمان افتتاح مثالي”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي لسنة 2025-2026.

وضم الاجتماع وزراء القطاعات المعنية وممثلين عن الإدارة الإقليمية والعمد وشركاء العملية التربوية، وناقشوا آخر مستجدات الوضعية ومستوى التقدم في تنفيذ التوصيات المتخذة في الاجتماع السابق.

واستمع المشاركون إلى عروض حول جاهزية الطواقم التربوية والتجهيزات الأخرى وسبل استكمال النواقص.