تسلّم محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، يوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد الدبلوماسي الفرنسي إيمانويل بيسنييه بصفته سفيراً جديداً لفرنسا لدى موريتانيا.

وكتب ولد مرزوك في منشور على فيسبوك “استقبلتُ اليوم في مكتبي بالوزارة سعادة السيد إيمانويل بيسنيي الذي قدّم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للجمهورية الفرنسية لدى بلادنا”.

وأضاف الوزير أن اللقاء “كان مناسبة للإشادة بمستوى علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين بلدينا، والتأكيد على حرصنا المشترك على تطويرها وتعميقها بما يخدم مصالحنا المتبادلة”.