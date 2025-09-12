قال مدير المكتب الوطني للصرف الصحي في موريتانيا، أحمد زيدان ولد محمد محمود، إن مشروع الصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة ديسمبر الماضي ما يزال قيد التقييم، بعد تجاوزه مرحلة الدراسات الأولية.

وأوضح أن المشروع مر قبل مرحلة التقييم، بالدراسات الأولية، ثم انتقل إلى الدراسات المفصلة، وصولاً إلى الدراسات التنفيذية التي ستتولاها الشركة المكلفة انطلاقاً من الدراسات الأولى.

وأضاف في مقابلة مع قناة صحراء 24، ليل الخميس/الجمعة، أن المشروع سينتهي خلال الفترة المحددة له، وهي 45 شهراً.

وكانت الحكومة الموريتانية قد وضعت، في ديسمبر الماضي، حجر الأساس لمشروع صرف صحي بتكلفة تناهز 177 مليون دولار (أكثر من 71 مليار أوقية قديمة).

وتشهد مدينة نواكشوط، في الأيام الأخيرة، تجمعات مائية غمرت الشوارع وملتقيات الطرق، إثر هطول كميات متوسطة من الأمطار.