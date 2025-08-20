تعرضت القوات المسلحة المالية، أمس الثلاثاء، لهجمات متزامنة استهدفت مواقعها في فارابوغو وبيريكي-وير، في منطقة سيغو وسط البلاد.

وأفادت هيئة أركان الجيش المالي، في بيان، أن الهجمات التي وقعت استهدفت الجيش مكنت المهاجمين من السيطرة على بعض المنشآت العسكرية.

ومنذ يناير 2025، كثفت القوات المسلحة المالية عملياتها ضد الجماعات المسلحة، حيث تمكنت من تحييد أو اعتقال عدد من الأعضاء البارزين في هذه الجماعات بمنطقتي غاو ومانيكا، في شمال شرق مالي.

كما أعلنت القوات المالية، منذ بداية شهر غشت الجاري، عن القضاء على عدد من المسلحين وحجز كميات من الأسلحة في منطقة غاو، في شمال شرق البلاد.