طالب النادي الموريتاني للجاليات السلطات المعنية باعتماد آلية التصويت الإلكتروني لتمكين الموريتانيين المقيمين في الخارج من المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد النادي في بيان له أن اعتماد التصويت الإلكتروني سيتيح للجاليات الموريتانية التعبير عن خياراتها السياسية والمساهمة في صناعة القرار الوطني، بما يرسّخ مبدأ المواطنة الكاملة ويعزز قيم الديمقراطية والشفافية.

وفي سياق متصل، رحّب النادي بترخيص عدد من الأحزاب السياسية الجديدة وانضمامها إلى الساحة الوطنية، معتبرًا هذه الخطوة إضافة نوعية للحياة السياسية في البلاد وفرصة لتعزيز الشراكة الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن العام