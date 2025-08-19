سلمت وزارة الداخلية الموريتانية اليوم الثلاثاء؛ لأوصال المؤقتة لممثلي بعض مشاريع الأحزاب السياسية التي تقدمت بطلبات ترخيص أحزاب جديدة.

وحسب ما أعلنت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، فإن التسليم جرى بواسطة المدير العام للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة، رئيس لجنة تكوين وتسيير منصة الأحزاب السياسية، البو الفضل، مقابل إيداع هذه المشاريع تصاريح بنية تكوين أحزاب سياسية.

وشملت الدفعة الأولى من الأوصال المؤقتة كل من حزب، جبهة المواطنة والعدالة، موريتانيا إلى الأمام، وحزب الخيار الآخر، وحزب صيانة المكتسبات الديمقراطية، وحزب نماء.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سابقًا عن منصة إلكترونية لاستقبال ملفات تأسيس الأحزاب، ضمن الشروط الجديدة التي تتضمن الحصول على تزكية 5000 شخص موزعين على ثمان ولايات في الأقل.