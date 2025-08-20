أدى وفد عسكري من القوات المسلحة الملكية المغربية، زيارة عمل لمديرية الاتصال والعلاقات العامة بالأركان العامة للجيوش الموريتانية، وعقد لقاءات مع بعض المسؤولين العسكريين.

وحسب ما أعلن الجيش الموريتاني فإن هذه الزيارة تهدف إلى بحث أوجه التعاون المستقبلي المشترك في مجال الاتصال والعلاقات العامة بين موريتانيا والمغرب.

وقد استهل الوفد زيارته للمديرية بعقد اجتماع عمل، ترأسه عن الجانب الموريتاني العقيد سيدي محمد حديد، مدير الاتصال والعلاقات العامة، وعن الجانب المغربي العميد البحري خليل بشيري، نائب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المكلف بالصحافة.

وقد أكد العقيد سيدي محمد حديد، مدير الاتصال والعلاقات العامة خلال اللقاء، على أهمية مثل هذه الزيارات، وما يتمخض عنها من نتائج إيجابية، تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

بعد ذلك تم تقديم عرض حول مديرية الاتصال والعلاقات العامة من طرف المقدم محمد عبد الودود محمدن، المدير المساعد لمديرية الاتصال والعلاقات العامة، قبل أن يشرع الجانبان في جلسة العمل.

وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض الجوانب الأساسية لآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين المغربي والموريتاني في مجال الاتصال والعلاقات العامة اعتمادا على تجرية البلدين في هذا المجال، وتخللتها زيارات ميدانية لمختلف المصالح والورشات التابعة للمديرية.