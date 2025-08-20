وقعت موريتانيا اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة تويوتا تسوشو (TOYOTA TSUSHO) لبناء محطة لتحلية المياه بمدينة نواذيبو شمالي البلاد، بطاقة 50,000 متر مكعب يوميًا.

وتدخل مذكرة التفاهم ـ بحسب ما أعلن عنه ـ في إطار اتفاقيات التعاون بين موريتانيا واليابان، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكة الموريتانية–اليابانية.