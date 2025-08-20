وقعت موريتانيا اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة تويوتا تسوشو (TOYOTA TSUSHO) لبناء محطة لتحلية المياه بمدينة نواذيبو شمالي البلاد، بطاقة 50,000 متر مكعب يوميًا.
وتدخل مذكرة التفاهم ـ بحسب ما أعلن عنه ـ في إطار اتفاقيات التعاون بين موريتانيا واليابان، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكة الموريتانية–اليابانية.
جاء ذلك على هامش لقاءات للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مع عدد من رؤساء ومديري كبريات الشركات على هامش مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9).
وحسب ما نشر المكتب الإعلامي للرئاسة، فإن هذا اللقاءات ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة في موريتانيا وتطوير التعاون الفني.