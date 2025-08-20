أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تهاطل كميات من الأمطار على ست ولايات من الوطن، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

باسكنو:

سره دوبه……………… 50 ملم

لحسي لبيظ…………… 41 ملم

باسكنو……………………. 25 ملم

حاسي أهل شنان……….. 21 ملم

فصاله…………………………. 20 ملم

تمبدغه:

كراد………………………… 50 ملم

طير طوبه……………… 40 ملم

أم كفه…………………….. 40 ملم

بوصطيله………………… 32 ملم

شرم الشيخ……………….. 31 ملم

ديده قلي……………………. 30 ملم

خنفة أهل داه……………….. 30 ملم

أهل ديده………………………… 25 ملم

حاسي بابه………………………. 25 ملم

حاسي اهل عباس……………. 20 ملم

لبحيره……………………………… 17 ملم

بوصطه…………………………. 15 ملم

تمبدغه………………………….. 15 ملم

أبريدلي……………………….. 10 ملم

البدع …………………………..07 ملم

أقويركت اهل بيه………….. 05 ملم

حاسي أهل بكاي………………… 03 ملم

أمرج بوطيب…………………… 31 ملم

أنجامه1……………………… 30 ملم

دار العافيه الشرفه…………. 30 ملم

لعتيك………………………… 25 ملم

الزرك………………………… 21 ملم

آكوينيت…………………….. 20 ملم

المزوزيه………………………. 10 ملم

دار البركه1…………………. 10 ملم

أم أعشيش………………….. 09 ملم

الملس………………….. 09 ملم

دجيكني:

التوكه1……………………. 40 ملم

خوصات أهل الحسن…………. 36 ملم

بلد طيب أهل عبدلله ول جدو………….. 10 ملم

دجيكني……………………………. 06 ملم

النعمه:

كنار………………………………….. 31 ملم

المطار……………………………….. 27 ملم

تفرغ زينه………………………….. 23 ملم

سويف النبله………………………. 20 ملم

مكطع لبيظ………………………….. 15 ملم

بوخزامه………………………………….. 15 ملم

مفتاحه1…………………………………. 15 ملم

النعمه……………………………………. 10 ملم

أظهر:

أنبيكت لحواش…………………….. 18 ملم

ولاته:

كري الرباط………………………. 30 ملم

أقليك المجموعه………………… 20 ملم

قلب أجمل………………………. 15 ملم

ولاته……………………………….. 10 ملم

الحوض الغربي:

أطويل:

أبريمه……………………. 25 ملم

بغداد………………………. 20 ملم

أطويل…………………….. 04 ملم

كوبني:

صدره بيظه…………………….. 25 ملم

رزام……………………………….. 20 ملم

كوبني……………………………. 13 ملم

لعصابه:

كنكوصه:

بافراره…………… 40 ملم

تناها………………….. 05 ملم

كوركول:

مقامه:

أتويجيله…………………………. 30 ملم

مقامه…………………………. 08 ملم

دار البيظه………………….. 05 ملم

ضأأو…………………………… 03 ملم

أمبود:

النعيم………………. 10 ملم

تكانت:

تيشيت:

تيشيت…………….. 12 ملم

كيدي ماغه :

غابو:

مدن بوبو………….. 20 ملم

كليله…………………. 10 ملم

أشليخه………………. 07 ملم

واد أنعاج…………….. 06 ملم

بغداد أهل أعليات…………. 05 ملم

الكتان……………………….. 05 ملم

كدجيول1……………………. 05 ملم

المسلم2……………………..04 ملم

غابو…………………………. 04 ملم

دجيكوني……………………. 03 ملم