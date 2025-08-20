أحبط الدرك الموريتاني، أمس، محاولة للهجرة غير الشرعية كان أصحابها يستعدون للإبحار نحو جزر الكناري “خلال ساعات”.

وقال الدرك في بيان، إن العملية أسفرت عن تفكيك شبكتين تنشطان في مجال تهريب المهاجرين غير الشرعيين، من بين عناصرهما شخص أجنبي كان محل متابعة من قبل السلطات الأمنية الوطنية والدولية.

كما أوقف الدرك 63 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، بينهم 11 آسيوياً و52 شخصاً من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهم ثلاث قاصرات.

وصادرت الفرق عدداً من الوسائل المستخدمة في العملية، شملت محركات، سترات نجاة، كميات من الوقود، أجهزة ملاحة، إضافة إلى مؤونة كانت معدة للرحلة.

وشهدت جزر الكناري في الفترة الأخيرة ضغطًا متزايدًا نتيجة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، ما أدى إلى إنهاك الموارد المتاحة والتي تُعتبر محطة عبور أساسية قبل التوجه إلى دول أوروبية أخرى.

وحسب وكالة فرونتكس، وهي وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع عدد المهاجرين الذين اختاروا طريق غرب أفريقيا نحو جزر الكناري بنسبة 154% خلال عام 2025، إذ بلغ عدد الوافدين 21,620 شخصًا في الفترة من يناير إلى يوليو، بعد ارتفاع ملحوظ في العام السابق.