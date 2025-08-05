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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

عشرة أيام.. لتصحيح الوضعية الإدارية لسيارات البعثات القنصلية المعتمدة في موريتانيا

مريم المنيربواسطة
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

حددت وزارتا الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، والتجهيز والنقل، مهلة 10 أيام للتحقق من تسوية الوضعية الإدارية لسيارات البعثات القنصلية الشرفية المعتمدة في موريتانيا.

وطلبت الوزارتان في بيان مشترك من هذه البعثات “اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة خلال أجل أقصاه عشرة أيام”.

وأكد البيان على ضرورة التقيد “بأنظمة الجمركة الخاصة بالمركبات التابعة لهذه البعثات وذلك بما ينسجم مع القوانين المعمول بها والامتيازات المنصوص عليها قانونًا”.

وشدد على ضرورة الالتزام “بلوحات الترقيم الخاصة بالمركبات لوحات السلسلة (CC)، التي توضح الوضع القانوني لهذه المركبات وتطابقه مع النصوص الناظمة”.

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موري نت
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