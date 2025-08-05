طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في أسباب ضعف الخدمات الأساسية (الماء والكهرباء) في نواكشوط مشيرا إلى “ضرورة عزل المتورطين في هذا الإهمال والتقصير”.

ودعا الحزب إلى البحث عن حلول جذرية وحقيقية لمشكلي الماء والكهرباء بشكل يضمن عدم “تكرار هذه المعاناة مستقبلا”، مؤكدا على ضرورة “توفير الحكومة لحلول فورية مؤقتة لسقاية الأحياء المتضررة من العطش في العاصمة”.

وأضاف الحزب في بيانه أن “الاكتفاء بتبريرات جاهزة لم يعد مقنعا”، مشيرا ارتفاع نسبة الطمي في النهر الذي يتسبب كل عام في انقطاع الماء عن نواكشوط.