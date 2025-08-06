أعلنت الجمارك السنغالية ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين، تزن 643 كيلوغراماً، في مدينة روفيسك بضواحي داكار.

وقالت الجمارك، في بيان، إن هذه العملية نُفذت في الرابع من أغسطس الجاري، حيث تم رصد سيارة مهجورة تحمل لوحة ترقيم مزوّرة. وبعد عملية تمشيط للموقع، تمكنت دورية مشتركة من الجمارك والدرك من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يحاولون نقل شحنة مشبوهة مخبأة داخل سيارتين.

وتُقدّر قيمة الشحنة المضبوطة بأكثر من 70 مليار فرنك إفريقي.

وأوضح البيان أن العملية جاءت في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القوى الأمنية في البلاد، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضافت الجمارك أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات العملية وتوقيف المشتبه بهم الذين فرّوا أثناء تنفيذها.